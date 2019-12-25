К декабрю 2022 года в Петербурге введут в эксплуатацию вторую очередь делового квартала "Невская ратуша"

На данный момент строители завершили работы в подземной части трех корпусов.

В пятницу, 28 мая, в Петербурге стартовала реализация второй очереди делового квартала "Невская ратуша", расположенного в Центральном районе. Об этом журналистам объявили представители группы компаний "Галс".

Известно, что строительство второй очереди пройдет в три этапа: сначала возведут три корпуса общей площадью почти 80 тысяч квадратных метров, затем – еще два здания. Третьим этапом станет строительство корпуса №7, который планируется отдать под четырехзвездочный отель. Его концепция, однако, пока в стадии разработки.

Три строящихся корпуса отведут под офисные площади класса "А+" и стрит-ритейл. По словам руководителя бизнес-направления "Коммерция" ГК "Галс" Андрея Мухина, уже в декабре 2022 года все три здания введут в эксплуатацию.

На данный момент строители завершили важный и сложный этап – они реализовали подземную часть, прошли сложные грунты. Уже построены два подземных этажа, теперь начнется строительство наземной части зданий. "Невская ратуша" – лучший проект класса "А+" в портфеле компании, это звание мы докажем обустройством и оснащением корпусов. Андрей Мухин

Мухин отметил, что в ходе строительства второй очереди компания учла моменты, которые можно было бы улучшить в трех корпусах, сданных в 2015 году. Так, новые здания оборудуют системами обеззараживания воздуха, обеспечат электроснабжением категории "А", что, по словам Мухина, исключит перебои в работе электричества. Также в корпусах появятся лифты, ведущие в подземный паркинг, вместимость которого составит 784 автомобилей. Также представитель ГК заявил, что работы не беспокоят памятники архитектуры, расположенные по соседству – ни одно здание не пострадало из-за строительства.

Архитектурный облик новых зданий, как и первых, разработала мастерская "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. Все корпуса, подчеркнула Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК "Галс", составляют один архитектурный ансамбль, который не портит вид исторического центра города.

Квартал, созданный по концепции "Город в городе" не нарушает архитектурную композицию Петербурга. Здесь нет небоскребов, для строительства выбрали удачные материалы – натуральный камень и стекло. Фасадам уже шесть лет, но они выглядят свежо. Сама архитектура притягивает людей – сюда приходят фотографироваться. Светлана Мазур

Сейчас отстроенные корпуса "Невской ратуши" занимают офисы различных компаний, штаб-квартиры 13 комитетов администрации Петербурга, а также банка ВТБ и ПАО "Газпром". В "Галсе" надеются, что новые здания облюбуют ведущие российские и зарубежные компании. Общая площадь реализуемого проекта – 365 тысяч квадратных метров.

Фото: Piter.TV