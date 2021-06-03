К административной ответственности привлечен водитель, гонявший на Porsche по Петербургу

Полицейскими было установлено, что иномарка была взята на прокат в компании, предоставляющей премиальные автомобили в аренду. Арендатором оказался 25-летний Валид.

К административной ответственности привлечен водитель Porsche, гонявший по центру Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Внимание полиции привлекала распространившаяся в интернете видеозапись с агрессивной ездой Porsche, гонявшего в центре Петербурга без регистрационных номеров. Водитель иномарки превышал допустимую скорость, неоднократно проезжал на красный сигнал светофора, подрезая других участников дорожного движения.

Полицейскими было установлено, что иномарка была взята на прокат в компании, предоставляющей премиальные автомобили в аренду. Арендатором оказался 25-летний Валид. Он объяснил, что своей ездой пытался произвести впечатление на блогера, который проезжал с ним в качестве пассажира. В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Помимо крупного штрафа ему грозит лишение прав.

Видео: МВД