К 90-летию советского вратаря выйдет фильм "Лев Яшин.Вратарь моей мечты"

В утверждении сценария принимала участие вдова футболиста.

С 28 ноября в кинотеатрах выйдет фильм, посвященный легендарному советскому вратарю Льву Яшину. Алексей Кравченко, исполнивший роль Алексея Хомича, пригласил петербуржцев на премьеру картины.

Художественный фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского выходит в год 90-летия спортсмена. Это история прежде всего о любви - к спорту, жизни, любимой женщине. Зрители увидят жизнь вратаря с самого детства и до прощального матча.

Снять ленту о футболисте предложил Владимир Путин. Выбрать режиссера было нелегко, самым главным критиком выступила вдова Валентина Яшина, съемки начались в 2016 году.

"Я футбольный болельщик почти тридцать пять лет, больше даже. Это стало определяющим, когда я взялся за проект. Хотя, в первую очередь, конечно, персона такого масштаба, уровня, как Яшин", - рассказал Василий Чигинский.

В биографическом фильме снялись Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравчено, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самойленко.

Лев Яшин - советский футболист, выступал за московский клуб "Динамо" и сборную СССР. Спортсмен стал единственным вратарем в истории футбола, который получил Золотой мяч.

Видео: трейлер №2 "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" / Megogo Distribution / YouTube