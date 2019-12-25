К 2025 году в здании заброшенного детсада на Новороссийской откроется новое дошкольное учреждение

Здание находится в запустении более 17 лет.

Заброшенное здание детского сада на Новороссийской улице, 42А оживет к 2024-2025 году. В доме с колоннами планируют расположить новый детский садик, рассказали Piter.TV в администрации Выборгского района.

По словам чиновников, сейчас администрация "прорабатывает возможность" выполнения ремонта здания и благоустройства прилегающей к нему территории за счет внебюджетных средств, чтобы открыть учреждение для дошколят через 3-4 года. Иных подробностей о начале работ и выборе подрядчиков чиновники не дали.

Здание 42А по Новороссийской улице в стиле неоклассицизма построили в 1956 году, памятником его не признавали. С момента постройки и до 1992 года здание служило детским садом интернатного типа, затем стало медико-санитарной частью Министерства внутренних дел России по Петербургу и Ленинградской области. В 2000-е здание забросили, в запустении оно находится по сегодняшний день. Однако если до августа 2021 года на территории бывшего садика было полно мусора, а в здании ночевали бездомные, то летом местные жители заметили, что мусор вывезли, а вход на участок закрыли воротами.

В комитете по имущественным отношениям Piter.TV уточнили, что в июле 2020 года здание перешло в собственность Петербурга из собственности Российской Федерации. В конце прошлого года его передали в управление районного ГБДОУ Детский сад № 123 комбинированного вида.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Площадь Мужества