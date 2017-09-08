Дмитрий Быков и Виктор Пелевин вошли в список премии "Большая книга"

Имена соискателей стали известны еще во вторник, 24 апреля.

Российские писатели Виктор Пелевин, Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский вошли в список Национальной литературной премии "Большая книга". Об этом сегодня, 25 апреля, сообщило информагентство ТАСС.

Имена соискателей стали известны еще во вторник, 24 апреля. Писателей выбирал специальный Совет экспертов премии. Всего в список включили 41 автора. В это число вошли Дмитрий Быков ("Июнь"), Павел Басинский с романом "Посмотрите на меня. Тайная история Лизы", Виктор Пелевин ("iPhuck 10"), Яна Вагнер ("Кто не спрятался"), Сергей Шаргунов ("Свои"), Дмирий Глуховский ("Текст"), и другие писатели.

Имена финалистов премии озвучат в мае, а имена лауреатов будут известны до конца года. Напомним, что Национальная литературная премия "Большая книга" появилась в 2005 году. Ее учредителями выступили "Центр поддержки отечественной словесности", ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры и Роспечать.

Ежегодно российским писателям присуждаются три премии. Денежное содержание главного приза - 3 миллиона рублей, За второе и третье место писатели получают 1,5 миллион и 1 миллион рублей соответственно. Победителям также дают памятный знак и диплом. Среди призеров прошлых лет: писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая.

Видео: ВКонтакте.