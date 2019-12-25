КСП проверит Центр подготовки спортивных сборных и Комитет по физкультуре

Проверка завершится ровно через два месяца.

В четверг, 27 августа, Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку еще двух городских объектов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, анализ деятельности пройдет в отношении комитета по физкультуре и спорту и подведомственного ему Центру подготовки спортивных сборных команд Петербурга.

В ходе проверки специалисты оценят использование средств городского бюджета, соблюдение законодательства в сфере закупок и проконтролируют реализацию региональных проектов. В комитете, в первую очередь, проанализируют соблюдение функции и полномочия учредителя подведомственного учреждения.

Известно, что проверка под руководством аудитора Егора Бушева завершится 27 октября.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали проверку начисления стимулирующих выплат медикам.

Фото: Piter.TV