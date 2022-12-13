КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи

Ким Чен Ын руководил тренировочной миссией.

Власти КНДР испытали собственную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" как ответ на американские военные маневры, в которых также принимали участие и представители Южной Кореи. Соответствующее заявление сделали сотрудники северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). На месте тестированием оружия руководил лично председатель КНДР Ким Чен Ын. Глава государства призвал коллег укреплять национальные ядерные силы для гарантии безопасности страны, обеспечения мирной жизни населения и его борьбы за социалистическое будущее.

В тяжелой ситуации, когда на Корейском полуострове создается нестабильная обстановка в области безопасности из-за провокационных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками, Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи позаботилась о том, чтобы 16 марта были проведены учения по запуску МБР "Хвасон-17 пресс-служба ЦТАК

В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР.

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