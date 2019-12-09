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В Новой Зеландии началось извержение вулкана Уайт-Айленд

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На острове во время извержения были люди. По некоторым данным около 20 человек получили травмы.

 

В Новой Зеландии проснулся единственный действующий вулкан.

В Новой Зеландии довольно много вулканов, но действующий вулкан только один, который расположен на острове Уайт-Айленд. Он расположен в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда. Сегодня он начал извергаться. Как передает ТАСС со ссылкой на местные издания, на острове находилось порядка 20 человек, и около 100 человек находились в непосредственной близости от острова-вулкана. 

По данным скорой помощи Новой Зеландии пострадали 20 человек. Для их эвакуации с острова были задействованы вертолеты санавиации.

Видео: YouTube/TheSmoothToad, RNZ

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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