В Новой Зеландии началось извержение вулкана Уайт-Айленд

На острове во время извержения были люди. По некоторым данным около 20 человек получили травмы.

В Новой Зеландии проснулся единственный действующий вулкан.

В Новой Зеландии довольно много вулканов, но действующий вулкан только один, который расположен на острове Уайт-Айленд. Он расположен в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда. Сегодня он начал извергаться. Как передает ТАСС со ссылкой на местные издания, на острове находилось порядка 20 человек, и около 100 человек находились в непосредственной близости от острова-вулкана.

По данным скорой помощи Новой Зеландии пострадали 20 человек. Для их эвакуации с острова были задействованы вертолеты санавиации.

Видео: YouTube/TheSmoothToad, RNZ