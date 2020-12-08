Извержение вулкана Ключевский на Камчатке сняли на видео

Лава за пару часов спустилась на полтора километра.

Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео. Ролик размещен в Telegram-канале "LIFE SHOT". Известно, что на кадрах представлен вулкан Ключевский. Он извергается с начала октября. Сейчас за несколько часов лавовый поток смог спуститься на 1,5 километра. Предположительно, на южной кромке кратера произошло обрушение.

Напомним, что в начале октября извержение вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва. До этого Ключевский проявлял активность с ноября 2019 года по июль 2020 года. Высота объекта достигает 4,8 тысячи километров, в его возраст - семь тысяч лет.Вулкан представляет из себя правильный конус с вершинным кратером (диаметром около 700 метров).

Около вулкана находится поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он расположен в 30 километрах от Ключевского.

На острове Стромболи активизировался вулкан.

Видео: Telegram / LIFE SHOT