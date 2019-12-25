Ученые предупреждают о риске извержения крупнейшего вулкана на Земле

Извержение этого вулкана почти не дает времени для эвакуации людей.

Ученые Университета Майами выяснили, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы. Это может привести к извержению и землетрясению. Статья была опубликована в журнале Nature. Более кратко про выводы вулканологов сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые подсчитали, что в течение 2014-2020 годов около 0,11 кубического километра магмы проникло в дайкообразное тело, расположенное к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километра. Дайкообразные тела – это крупные образования, которые возникают при застывании магмы в трещинах земли. В 2015 году начало расширяться скопление магмы к югу – там меньше давление пород. Однако уде в 2017 году цен деформации вернулся в прежнее положение. Ученые предупреждают, что таких изменений раньше не наблюдалось под Мауна-Лоа.

Мауна-Лоа – крупнейший вулкан на Земле. Последний раз его извержение произошло в 1950 году. Тогда лава достигла побережья буквально за три часа. За три дня до извержения был землетрясение магнитудой 6,3 балла. Получается, что время времени для эвакуации людей в случае извержения вулкана очень мало.

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