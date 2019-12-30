Из-за извержения вулкана на Филиппинах массово эвакуируют людей

Грозовую молнию на фоне извергающегося вулкана сняли на видео.

На Филиппинах проснулся самый опасный вулкан Таал.

В минувшее воскресенье, 12 января, на Филиппинах проснулся самый крупный вулкан страны. Таал расположен в 100 километрах от Манилы и является популярным местом среди туристов. В воскресенье вулкан выбросил столб пепла на высоту одного километра. Очевидцы сняли на видео впечатляющие кадры - грозовую молнию на фоне столба черного пепла.

Из-за угрозы извержения были эвакуированы около 80 тысяч человек. Была приостановлена работа аэропортов, в том числе международных. МИД РФ призвал туристов из России перед вылетом связаться с авиакомпаниями. Сегодня стало известно, что работа аэропортов частично возобновляет свою работу. Полное возобновление будет зависеть от пропускной способности воздушных гаваней.

Видео: MDK