Изображение NASA показало умирающую звезду в центре туманности "Спираль", которая могла только что уничтожить планету

Новый взгляд на туманность «Хеликс» показывает умирающую звезду-белый карлик в центре туманности. Агрессивное поглощение материи этой звездой может быть причиной странных рентгеновских излучений в этом регионе.

Новый рентгеновский снимок завораживающей туманности Хеликс позволяет увидеть предполагаемого убийцу планет: белого карлика, который может быть источником странных излучений туманности. По данным Американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA), туманность Хеликс, также известная ученым как Колдуэлл 63, находится на расстоянии 650 миллионов световых лет от Земли. Это остатки умирающей звезды, которая постепенно сбрасывает внешние слои газа в окружающее пространство. Согласно наблюдениям НАСА, звёздное излучение заставляет газ светиться, как гигантское кольцо, диаметр которого составляет около 3 световых лет.

Теперь новый взгляд на туманность объединяет рентгеновское излучение, обнаруженное рентгеновской обсерваторией "Чандра" НАСА, видимый свет, наблюдаемый космическим телескопом "Хаббл", инфракрасный свет, обнаруженный телескопом VISTA Европейской южной обсерватории, и ультрафиолетовый свет, обнаруженный космическим телескопом "Галактика" NASA. Этот снимок в широком спектре показал остатки умирающей звезды-белого карлика, которая создала туманность, и указывает на то, что эта умирающая звезда, возможно, поглотила планету, которая находилась на её орбите и подлетела слишком близко к умирающему солнцу. Приливные силы белого карлика, по-видимому, разорвали ближайшую планету на части, а затем притянули оставшиеся фрагменты к поверхности белого карлика, вызвав мощные рентгеновские вспышки.

Напомним, что Солнце тоже погибнет как белый карлик, что является заключительной стадией для звёзд средней массы, у которых заканчивается топливо. Белые карлики постепенно тускнеют и остывают, пока полностью не исчезают. В туманности Хеликс звезда выбрасывает в космос горячий газ, который остывает и возвращается к звезде. Потоки горячего газа и остывающего газа сталкиваются и образуют замысловатые узелковые структуры, которые немного похожи на кометы.

В декабре 2024 года исследовательская группа под руководством Сандино Эстрады-Дорадо, астрофизика из Национального автономного университета Мексики, сообщила в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, что необъяснимые рентгеновские выбросы из туманности, вероятно, являются результатом падения на умирающую звезду вещества от "субзвёздного компаньона-донора". Субзвёздные объекты не подвергаются термоядерному синтезу водорода, как это происходит в звёздах. К ним относятся коричневые карлики (или "несостоявшиеся звёзды"), бывшие звёзды и планеты.

Если белый карлик в центре действительно поглотил планету, то у него есть кое-что общее с Солнцем. К тому времени, когда Солнце достигнет стадии белого карлика, оно пройдёт фазу красного гиганта, увеличившись в размерах и поглотив нашу планету (и те, что находятся ближе к нему). К счастью для нас, это произойдёт не раньше, чем через 5 миллиардов лет, когда у Солнца закончится топливо.

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Фото: NASA/CXC/SAO/Univ Mexico/S. Estrada-Dorado et al.; Ultraviolet: NASA/JPL; Optical: NASA/ESA/STScI (M. Meixner)/NRAO (T.A. Rector); Infrared: ESO/VISTA/J. Emerson; Image Processing: NASA/CXC/SAO/K. Arcand