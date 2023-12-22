Регламент изменился после гибели кота Твикса из Петербурга.

В России изменился порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах. В регламент внесли правки после гибели кота Твикса. В РЖД запретили проводникам высаживать животных из поезда после смерти кота Твикса. Об этом сообщили в ТАСС.

Теперь в случае обнаружения животного работники поезда должны будут искать информацию о владельцах на адресниках и переносках животных. Кроме того, проводники обязаны будут опросить всех пассажиров и проверить данные о пассажирах в питомцами в системе ФПК.

Если хозяина не удалось найти, то зверька переместят в багажное купе или на служебное место в штабном вагоне. Животное довезут до ближайшей станции, а затем передадут зоозащитникам.

Ранее на Piter.tv мы писали, что в Кингисеппском районе заметили огромную стаю волков.

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.