В России изменился порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах. В регламент внесли правки после гибели кота Твикса. В РЖД запретили проводникам высаживать животных из поезда после смерти кота Твикса. Об этом сообщили в ТАСС.
Теперь в случае обнаружения животного работники поезда должны будут искать информацию о владельцах на адресниках и переносках животных. Кроме того, проводники обязаны будут опросить всех пассажиров и проверить данные о пассажирах в питомцами в системе ФПК.
Если хозяина не удалось найти, то зверька переместят в багажное купе или на служебное место в штабном вагоне. Животное довезут до ближайшей станции, а затем передадут зоозащитникам.
Ранее на Piter.tv мы писали, что в Кингисеппском районе заметили огромную стаю волков.
Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.
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