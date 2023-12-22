Издательство, выпустившее "Лето в пионерском галстуке", закрылось в Петербурге

На сайте компании сказано, что издательство преимущественно работало с произведениями, "которые затрагивают "неудобные" темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т. п.".

В Петербурге ликвидировано ООО "Попкорн Букс" – издательство, специализировавшееся на книгах для молодежи. В частности, оно выпускало роман "Лето в пионерском галстуке", передает "РБК Петербург" 17 апреля, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

"Попкорн Букс" было открыто с 2018 года. На сайте компании сказано, что издательство преимущественно работало с произведениями, "которые затрагивают "неудобные" темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т. п.".

Роман "Лето в пионерском галстуке" по итогам первой половины 2022 года стал самым продаваемым среди всей художественной литературы – он принес 49,8 млн рублей. В начале прошлого года произведение сняли с продажи в книжных магазинах РФ. Эта книга и его издатель – фигуранты первого в стране административного дела "по новым нормам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

Ранее на Piter.TV: в петербургском ЗакСе одобрили федеральный законопроект о запрете книг иноагентов в библиотеках.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)