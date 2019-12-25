Из-за жары петербургский транспорт и энергетики перешли на особый режим работы

Приняты необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение предприятий, жилых домов, социальных объектов, а также нормальную работу транспорта.

Из-за аномальной жары петербургский общественный транспорт и объекты инженерно-энергетического комплекса отныне работают в режиме повышенной готовности. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Смольного. Так, ГУП "Горэлектротранс" снизил скорость трамваев и троллейбусов, чтобы не допустить повреждения контактной сети и деформации рельсов.

В Смольном добавили, что ресурсоснабжающие организации также работают в режиме повышенной готовности. Так, рядом с объектами инженерно-энергетического комплекса запрещено проводить любого рода работы, кроме аварийно-восстановительных.

Кроме того, власти Петербурга ввели запрет на плановые переключения на ряде линий электропередач. Сведены к минимуму испытания теплосетей. Ответственных руководителей ресурсоснабжающих организаций перевели на круглосуточное дежурство.

Ранее мы писали, что петербургский наземный транспорт полностью будет оснащен кондиционерами в 2028 году.

Фото: Piter.tv