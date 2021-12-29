Из-за закрытия многих трасс на горнолыжном курорте в Сочи образовалась гигантская очередь

Закрыты трассы были из-за лавиноопасности.

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи из-за закрытия многих трасс образовалась гигантская очередь. Это вызвало возмущение российских туристов в сети. Видео появилось в телеграм-канале Shot.

На кадрах видно огромную очередь из туристов. Как рассказал один из отдыхающих, многие горнолыжные трассы были закрыты из-за сильного снегопада. Люди оказались в "жёсткой пробке". У некоторых сдавали нервы, и туристы разъезжались со склона раньше времени.

Отмечается, что закрыть многие трассы из-за лавиноопасности комплекс решил в воскресенье, 2 января.

Ранее мы писали, что в Сочи после схода оползня появился 23-метровый фонтан.

Видео: Telegram / SHOT