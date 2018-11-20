Из-за возможных террористических атак приостановлена деятельность больниц во Всеволожске и Тосно

Из учреждений полностью выведены пациенты и весь персонал.

Утром, 31 января, в Петербурге и области появились ряд сообщений от анонимных лиц о возможных террористических атаках. Так, были полностью эвакуированы пациенты больниц в Тосно и Всеволожске. Об этом информирует сетевое издание "Фонтанка.Ру".

Кроме того, утром в адрес администрации школы №3 в Мурино Всеволожского района поступило письмо о том, что учебное заведение заминировано. Там тоже идет проверка.

Досталось и торговым центрам региона. В результате подобных сообщений из здания ТЦ "Мега-Дыбенко" полностью были выведены покупатели и весь персонал.

В настоящее время по данному факту ведется проверка. Работа организаций временно приостановлена.

Источник: сетевое издание "Фонтанка.Ру"