С 31 августа закроют проезд по развороту на пересечении Светлановской площади и проспекта Испытателей

В Выборгском районе ремонтируют трамвайные пути. В связи с этим с 31 августа закрывается проезд по развороту на пересечении Светлановской площади и проспекта Испытателей в сторону проспекта Энгельса. Движение откроют 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Объезд: проспект Испытателей, проспект Энгельса, Светлановская площадь, Богатырский проспект.
Пресс-служба ГАТИ
Петербуржцам напомнили, что до 1 сентября будет ограничено движение транспорта по Светлановской площади, включая пересечения с проспектом Испытателей, проспектом Энгельса, Светлановским проспектом и 2-м Муринским проспектом.
Ранее мы писали, что на проспекте Славы в Петербурге в ноябре появится велодорожка.
Фото: Pxhere
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