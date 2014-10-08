С 31 августа закроют проезд по развороту на пересечении Светлановской площади и проспекта Испытателей

Там пройдут работы по ремонту трамвайных путей.

В Выборгском районе ремонтируют трамвайные пути. В связи с этим с 31 августа закрывается проезд по развороту на пересечении Светлановской площади и проспекта Испытателей в сторону проспекта Энгельса. Движение откроют 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: проспект Испытателей, проспект Энгельса, Светлановская площадь, Богатырский проспект. Пресс-служба ГАТИ

Петербуржцам напомнили, что до 1 сентября будет ограничено движение транспорта по Светлановской площади, включая пересечения с проспектом Испытателей, проспектом Энгельса, Светлановским проспектом и 2-м Муринским проспектом.

Ранее мы писали, что на проспекте Славы в Петербурге в ноябре появится велодорожка.

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