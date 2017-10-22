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Из-за полумарафона "Забег.РФ" движение на центральных набережных и мостах 22 мая будет перекрыто
Сегодня, 12:45
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Из-за полумарафона "Забег.РФ" движение на центральных набережных и мостах 22 мая будет перекрыто

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Общественному транспорту придется свернуть с привычных маршрутов.

В понедельник, 22 мая, с 6:00 до 15:00 в связи с проведением Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" движение транспорта на центральных набережных и мостах будет перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Организатор перевозок".

Общественному транспорту придется свернуть с привычных маршрутов и ехать по объездным или укороченным трассам. С ограничениями столкнутся и троллейбусы. Подробную информацию об изменениях в маршрутах можно получить здесь.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине пройдет Царскосельский фестиваль скандинавской ходьбы.

Фото: Piter.tv

 

Теги: забег рф, ограничения на дорогах, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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