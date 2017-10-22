Из-за полумарафона "Забег.РФ" движение на центральных набережных и мостах 22 мая будет перекрыто

Общественному транспорту придется свернуть с привычных маршрутов.

В понедельник, 22 мая, с 6:00 до 15:00 в связи с проведением Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" движение транспорта на центральных набережных и мостах будет перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Организатор перевозок".

Общественному транспорту придется свернуть с привычных маршрутов и ехать по объездным или укороченным трассам. С ограничениями столкнутся и троллейбусы. Подробную информацию об изменениях в маршрутах можно получить здесь.

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Фото: Piter.tv