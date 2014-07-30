Из-за видео в соцсети Likee в Петербурге и Ленобласти проверили больше 1 тысячи школ

Школьница увидела видео с провокационным содержанием.

По факту сообщения о возможном "взрыве 20 тысяч" школ по всей России возбуждено уголовное дело по 207-й статье УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Накануне в 1089 школах Петербурга и Ленобласти искали бомбы после звонка мамы четвероклассницы из Твери. Опасных предметов не было обнаружено. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Со слов заявительницы, о готовящемся взрыве она узнала от ее дочери, которой на телефон пришло видео с сообщением о грядущем происшествии в социальной сети "LIKЕE". Школьница учится в Твери, а мама находится в Москве. В проверках задействовали более 300 сотрудников органов внутренних дел.

Фото: Piter.tv