  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за видео в соцсети Likee в Петербурге и Ленобласти проверили больше 1 тысячи школ
Сегодня, 19:56
60
mook1

Из-за видео в соцсети Likee в Петербурге и Ленобласти проверили больше 1 тысячи школ

0 0

Школьница увидела видео с провокационным содержанием.

По факту сообщения о возможном "взрыве 20 тысяч" школ по всей России возбуждено уголовное дело по 207-й статье УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Накануне в 1089 школах Петербурга и Ленобласти искали бомбы после звонка мамы четвероклассницы из Твери. Опасных предметов не было обнаружено. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Со слов заявительницы, о готовящемся взрыве она узнала от ее дочери, которой на телефон пришло видео с сообщением о грядущем происшествии в социальной сети "LIKЕE". Школьница учится в Твери, а мама находится в Москве. В проверках задействовали более 300 сотрудников органов внутренних дел. 

Фото: Piter.tv

Теги: заведомо ложное сообщение об акте терроризма, соцсети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии