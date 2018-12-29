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Парад, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Ленинграда, частично перекроет Невский
Сегодня, 18:25
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TretyakovaS

Парад, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Ленинграда, частично перекроет Невский

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Перекрывать главный проспект города будут 22 января, с 20:00 до 23:00; 24 января, с 09:30 до 13:00; 27 января, с 08:00 до 13:00.

По данным пресс-службы Смольного, ввиду проведения репетиций и торжественного парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, которые приурочены к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, закрывается движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Список ограничения движения на Невском проспекте выглядит так: 

- 22 января, с 20:00 до 23:00;

- 24 января, с 09:30 до 13:00;

- 27 января, с 08:00 до 13:00.

Автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам. 

Теги: 75 годовщина прорыва блокады ленинграда, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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