Парад, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Ленинграда, частично перекроет Невский

По данным пресс-службы Смольного, ввиду проведения репетиций и торжественного парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, которые приурочены к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, закрывается движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой набережной.
Список ограничения движения на Невском проспекте выглядит так:
- 22 января, с 20:00 до 23:00;
- 24 января, с 09:30 до 13:00;
- 27 января, с 08:00 до 13:00.
Автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам.
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