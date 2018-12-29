Парад, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Ленинграда, частично перекроет Невский

Перекрывать главный проспект города будут 22 января, с 20:00 до 23:00; 24 января, с 09:30 до 13:00; 27 января, с 08:00 до 13:00.

По данным пресс-службы Смольного, ввиду проведения репетиций и торжественного парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, которые приурочены к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, закрывается движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой набережной. Список ограничения движения на Невском проспекте выглядит так: - 22 января, с 20:00 до 23:00; - 24 января, с 09:30 до 13:00; - 27 января, с 08:00 до 13:00. Автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам.