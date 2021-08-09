Из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии умерли девять человек с COVID-19

В реанимации находился 71 человек.

В Северной Осетии из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования в больнице скончались девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы, - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что поломка произошла в Республиканской клинической больнице скорой помощи. В реанимации находился 71 человек, причем на кислороде были не все пациенты.

Врио главы республики Сергей Меняйло заявил, что в медучреждении произошел прорыв трубы под землей. Это и стало причной поломки кислородной системы.

Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать. Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей, - сказал он.

По словам Меняйло, все больницы региона планируется обеспечить кислородными станциями.

Видео: Telegram/alania_gov