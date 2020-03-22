Из-за коронавируса в Италии останавливают предприятия

Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

По всей территории Италии должна быть приостановлена работа всех предприятий, не имеющих отношения к продукции первой необходимости. Как уточнил премьер-министр страны Джузеппе Конте, ограничения не коснутся работы магазинов с продовольствием и аптек.

Саму эпидемию коронавируса Конте назвал "худшим кризисом со времен Второй мировой войны".

Ранее мы сообщали о том, что в Италии общественная организация призвала к отмене санкций ЕС к России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С такой инициативой выступило адвокатское объединение "Палата специалистов по уголовному европейскому праву".