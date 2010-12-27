Петербурженка осталась без люксового "Мерседеса" из-за долго в 30 млн

В Петербурге бизнесвумен лишилась дорогого автомобиля из-за крупных долгов.

В Петербурге бизнесвумен осталась без "Мерседеса" премиум-класса, в результате задолженностей нескольким банкам порядка 30 млн рублей. УФССП по Петербургу сообщает, что у владелицы компании арестовали и изъяли машину во время приема у приставов. Там она убеждала, что денежных средств на погашение долга не имеет.

Речь идет о фирме "Энсипроект". Единственным лицом, кто получает прибыль этой компании является Мария Постникова. По данным приставов, у деловой женщины три всего три машины. Она же, в свою очередь, заявляла, что транспортными средствами не владеет, а на прием приехала на трамвае.

Стоит отметить, что муж 55-летней петербурженки, который во время ареста авто находился в "Мерседесе", решил просто скрыться. В результате владелицу автомобиля обязали предоставить в счет долга две других машины – для составления акта описи и ареста.