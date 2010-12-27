Движение судов на участке реки Мойки остановится до 11 июня

От реки Фонтанки до 2-го Садового моста будут вестись работы по очистке дна.

В Петербурге почти на месяц приостановят движение судов на одном из участков Мойки. Работы по очистке дна начнутся 17 мая с 9 утра, закончатся — 11 июня в 9:00. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Судна не смогут пройти от реки Фонтанки до 2-го Садового моста. Движение судов возобновится 11 июня.

Ранее мы сообщали, что во время ЧМ-2018 ограничат движение теплоходов по каналу Грибоедова. Такие меры были приняты для того, чтобы обеспечить безопасность болельщиков в дни мундиаля.

Фото: mostotrest-spb.ru