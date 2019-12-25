Из-за аварийных работ на Суворовском в центре города троллейбусы свернули с привычного пути

Троллейбусы изменили маршруты из-за коммунальной аварии на Суворовском проспекте. В воскресенье утром, 30 октября, здесь прорвало трубу. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".
Трассы маршрутов № 15 и № 33 изменились на перекрёстке Суворовского проспекта с Кирочной улицей. Троллейбус № 15 будет курсировать по Литейному проспекту до улицы Комиссара Смирнова.
Троллейбус № 33 поедет по по Суворовскому проспекту до улицы Бакунина.
На данный момент специалисты проводят ремонтные работы на поврежденном участке. Когда закончат рабочие, в организации пока не уточнили.
Ранее на Piter.tv рассказал, зачем ремонтируют "Чернышевскую" и на чем ездить в период реконструкции станции.
Фото: Piter.tv
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