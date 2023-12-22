Из-за аномальной жары в Петербурге до 2 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности

Среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы.

В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары и "желтый" – в связи с высокой пожароопасностью, грозой, ливнем и градом. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, в городе на Неве до 12:00 2 июня ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы.

Из-за риска возникновения пожаров до 21:00 1 июня также объявлен "желтый" уровень опасности. Сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Кроме того, с 12:00 до 19:00 ожидаются грозы, ливни и град.

Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 31 мая.

Фото: Piter.TV