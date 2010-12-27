В Петербурге сотрудница ресторана прогнала бездомного, которому посетитель подарил еду

Петербуржцев возмутила сотрудница KFC своим поведением и черствостью.

Житель Петербурга Александр Шадов выразил свое возмущение тем, как сотрудница одного из ресторанов KFC повела себя с бездомным. Женщина выбросила яичницу, которой неравнодушный петербуржец поделился с мужчиной, а позже сотрудница вовсе выгнала его из заведения.

Шадов рассказал в своем Facebook, что дело происходило утром в ресторане быстрого питания. Когда он совершил заказ, к нему подошел бездомный мужчина и сообщил, что сильно голоден.

Грязноватый, побитый, но не воняет, нет признаков вчерашней, а тем более сегодняшней попойки... Отодвинул ему свою яичницу. Он недоверчиво посмотрел на нее, потом на меня, потом опять на нее. Поняв, что я на нее больше не претендую, забрал и сел за соседний столик. Начал неспешно есть. Александо Шадов

Однако на этом история не закончилась, к бездомному подбежала сотрудница ресторана и приказала выйти из ресторана. Мужчина пообещал уйти, как только доест, но женщина решительно схватила его тарелку и выбросила еду.