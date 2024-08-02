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Из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле спасли кота

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В ГУ МЧС смогли найти под завалами домашнего питоца.

Кот спасен из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле, в котором произошел хлопок бытового газа. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. 

Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

Количество погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился жилой многоэтажный дом, выросло до четырех.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, нижний тагил, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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