Из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле спасли кота

В ГУ МЧС смогли найти под завалами домашнего питоца.

Кот спасен из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле, в котором произошел хлопок бытового газа. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства.

Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Количество погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился жилой многоэтажный дом, выросло до четырех.

Фото и видео: ГУ МЧС России