Из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле спасли кота

Кот спасен из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле, в котором произошел хлопок бытового газа. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства.
Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
Количество погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился жилой многоэтажный дом, выросло до четырех.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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