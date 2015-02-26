Из октагона – на экран. Владимир Минеев о новой роли в фильме "Бультерьер"

10 июня в Петербурге состоялся премьерный показ спортивной драмы об упорстве, силе духа и человеческой стойкости – "Бультерьер".

На прошлой неделе, 10 июня, в Петербурге состоялся премьерный показ спортивной драмы об упорстве, силе духа и человеческой стойкости – "Бультерьер". В главных ролях чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев, актеры Александр Михайлов, Анастасия Красовская и Виталий Кищенко.

Главный герой фильма – звезда смешанных единоборств Максим Холодов. Пройдя тернистый путь и непростое детство, он подбирается к самой вершине – титулу чемпиона мира. За один шаг до финала Максим получает тяжелейшую травму. Жизнь героя летит под откос. В поисках внутренней силы он уезжает на побережье, где обретает любовь и нового друга – раненного бультерьера. Забота и собаке и поддержка новой спутницы позволяет Максиму вновь поверить в себя и начать подготовку к реваншу.

Сюжет фильма отчасти является автобиографическим. Я не раз получал тяжелые травмы, после которых многие спортсмены завязывали с карьерой. Они сильно повлияли на мой характер, и играя роль Максима, я старался вновь вытащить эти чувства и воспоминания. Это помогло мне создать правдивого героя, максимально приближенного к реальной жизни. Главный герой фильма Владимир Минеев

После окончания спортивной карьеры Владимир задумывается о работе каскадера.

Раньше профессиональные боксеры должны были посвящать спорту всю свою жизнь, чтобы дивиденды от этого кормили тебя еще долгое время. Сейчас же существует огромное количество социальных лифтов. В отечественном кинематографе есть незаполненная ниша – режиссеры нуждаются в каскадерах, которые могут играть боевые сцены в кино красиво. Так, чтобы люди в это поверили. Мой спортивный век подходит к концу, но теперь удовлетворять свои амбиции в честолюбии я могу благодаря широкому экрану. Спасибо фильму "Бультерьер" за такую возможность. Главный герой фильма Владимир Минеев

Картина наполнена яркими боевыми сценами. По словами режиссера Василия Быстрова, некоторые из них снимались неделями. Помимо чемпиона мира по кикбоксингу Владимира Минеева, в фильме приняли участие такие именитые актеры, как Александр Михайлов, Виталий Кищенко, Сергей Селин и другие.

Удастся ли герою Владимира Минеева справиться с травмой, побороть страхи и вновь обрести звание чемпиона? Узнать можно уже 16 июня во всех кинотеатрах.

Фото: предоставлено кинокомпанией