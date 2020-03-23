Из Петербурга возобновят прямые рейсы на Кипр

Рейс будет доступен раз в неделю.

Авиакомпания "Россия" возобновит прямые рейсы в Ларнаку (Кипр) с 3 апреля, передаёт пресс-служба авиакомпании. На данный момент для путешественников рейс будет доступен раз в неделю.

Из аэропорта Пулково самолёт Airbus A320 вылетает в 9:20 и прилетает в Ларнаку в 13:45. Обратный самолёт вылетает из Ларнаку в 14:45 и прилетает в Петербург в 19:05 (по местному времени каждого аэропорта).

Ранее мы писали, что глава "Аэрофлота" заявил о продолжении практики "полетов в никуда".

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