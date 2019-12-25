Июнь 2020 года в Петербурге вошел в пятерку самых теплых в истории

Самым теплым был июнь 1998 года.

Июнь в Петербурге признали одним из пяти самых тёплых за почти полуторавековую историю метеонаблюдений. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

В июне среднесуточная температура превышала норму на 3,5 градуса.

Не самый жаркий, но в пятерке самых теплых лет. В прошлом году было на 3 градуса выше нормы. Александр Колесов

Более теплым июнь был только в 2013 году (на 4,2 градуса выше нормы), в 1999 году (на 4,8 градуса выше) и в 1995 году (на 4,3 градуса выше нормы).

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда собирать грибы.

Фото: Piter.TV