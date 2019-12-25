Ивлеева приступила к съемкам второго сезона своего фильма-влога "Блогеры и дороги"

Телеведущая, актриса и блогер Анастасия Ивлеева объявила о старте съемок второго сезона своего фильма-влога "Блогеры и дороги". Этой новостью она поделилась в Instagram.
Для второго сезона Ивлеева выбрала необычные локации, которые пока держатся в секрете, и пригласила новых гостей. Так, зрители увидят на экране Марию Миногарову, Иду Галич, Диму Масленникова, Даню Милохина и др.
"Блогеры и дороги" рассказывает о путешествиях по России в формате тревел-влога. Компания блогеров отправляется в путь, чтобы посмотреть, как живут люди в деревнях и небольших городах страны.
Ранее мы писали, что завершены съемки седьмого сезона сериала "Сваты".
Фото: Instagram / _agentgirl_
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Очень круто