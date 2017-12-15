Ивановская область: В Шуе во время игры в прятки выпал с 5-го этажа и разбился насмерть 4-летний ребенок

Появились подробности жуткой трагедии.

Трагедия произошла накануне, 14 декабря, в одном из многоэтажных домов в городе Шуя Ивановской области.

Трое детей играли в прятки. Мать детей была в это время на кухне. Двое детей долго не могли найти спрятавшегося 4-летнего братика и обратились за помощью к матери. Тело ребенка обнаружили под окнами дома с травмами характерными при падении с большой высоты. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, допрошены мать погибшего мальчика, лица, проживающие с ней в одной квартире, соседи, а также медицинские работники, выезжавшие на место по сообщению о смерти ребенка. СУ СК РФ по Ивановской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня Piter.TV сообщал о трагедии, которые произошла накануне, 14 декабря, в Челябинске. Там в детской ванночке утонула 8-месячная малышка, оставленная в воде без присмотра 20-летней матерью.

Видео: Piter.TV