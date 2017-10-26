Иваново: В результате жуткого ДТП авто повисло на дереве, 20-летний водитель погиб

Автомобиль потерял управление, вылетел в кювет, несколько раз перевернулся. Его смертельный полет остановило дерево.

Накануне днем, 25 октября, в Родниковском районе Ивановской области произошло страшное ДТП, в результате которой погиб 20-летний водитель.

Авария произошла в 13 часов 15 минут на 36 километре трассы Иваново - Родники. Молодой человек 1997 года рождения не справился с управлением автомобиля "Джили Эмгранд", вылетел на полосу встречного движения и улетел в левый кювет. В результате машина несколько раз перевернулась и остановилась, только врезавшись в дерево. Автомобиль повис вертикально. От полученных травм молодой водитель скончался на месте аварии.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Накануне Piter.TV публиковал видео смертельной аварии в Шуйском районе Ивановской области.

Видео: Piter.TV

Фото: УГИБДД по Ивановской области