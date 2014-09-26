Италия в течение пяти лет направит до $1,4 млрд на борьбу с изменениями климата

Джорджа Мелони рассказала о позиции правительства по защите экологии.

Италия в течение пяти лет направит до 1,4 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата. Соответствующее заявление глава местного правительства Джорджа Мелони заявила коллегам в ходе выступления на Конференции Cop27 в египетском Шарм-эш-Шейхе. Она пояснила, что европейская страна в три раза увеличила собственные финансовые международные обязательства по решению проблемы.

Италия также значительно увеличила свой вклад в финансирование [борьбы] с изменениями климата. Мы почти в три раза увеличили наши финансовые обязательства - до $1,4 млрд в течение следующих пяти лет. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Чиновница объяснила, что сейчас мир переживает решающий момент в борьбе с изменением климата. Она напомнила, что в последние месяцы общество увидело серьезные последствия в регионах планеты, включая Европу и Пакистан. Италия привержена следованию пути декарбонизации. Власти планируют сократить выбросы на 55% к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Премьер-министр Италии Мелони в программной речи заявила о приверженности линии НАТО.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi