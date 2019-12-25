История путешественника Игоря: прилетел из Дохи в Петербург, но был отправлен обратно

Игорь Бузин пытается вернутся домой.

В своем Instagram путешественник и менеджер Игорь Бузин рассказал свою историю о попытках вернуться домой, в Петербург.

29 марта Игорь рассказал, что уже четвертый день живет в транзитной зоне в Катаре. Как оказалось, 16 марта он вместе с коллегами решил поехать в отпуск, однако на обратном рейсе в Москву их попросили сойти с самолета. Катарская авиакомпания попросила не беспокоиться и пообещала организовать рейс в ближайшее время. Через пару часов к ним снова подошли представители авиакомпании и сообщили, что в Москву могут улететь только граждане Российской Федерации. Друзья Игоря улетели, а сам он не смог: в его паспорте стоит гражданство Таджикистана. Игорь утверждает, что уже много лет работает в Петербурге и вся его жизнь именно там.

Два дня назад Игорь рассказал, что посольство России и Таджикистана в Катаре договорились между собой и пообещали путешественнику отправить его домой. Игорь заполнил необходимые документы и даже смог долететь до Петербурга, однако там его не пустили пограничники: о договоренностях стран никто не слышал, а билетов у Игоря нет.

Вчера на странице в Instagram Игорь записал видеообращение, в котором рассказал, что его отправили обратно в Доху. Он отметил, что помочь в ситуации пытались многие: и юристы, и начальство компании, в которой работает Игорь, и послы, однако попытки не увенчались успехом.

Сегодня Игорь Бузин прилетел в Париж, следующая его остановка – Минск.

Ранее мы писали, что индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,7 балла.

Фото: _igor_buzin / Instagram