Источники: Семья Макарова не смогла договориться о скидке на покупку ЖК Meltzer Hall

Повышенное внимание спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова к жилому комплексу Meltzer Hall на Петроградской стороне может быть связано с отказом его семье выкупить проект по скидке в 400 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал "Занимательная конспирология".
Проект жилого комплекса Meltzer Hall, по данным авторов записи, пытались выкупить структуры Владимира Селегеня, являющегося свекром младшей дочери Макарова, однако компаниям бизнесмена было отказано. В медиасообществе критику ЖК Meltzer Hall спикером парламента объясняют именно этим.
Строительство элитного комплекса на набережной реки Карповки стартовало в 2013 году. Проект несколько раз "замораживали", в том числе из-за протестов Вячеслава Макарова и лояльных ему депутатов. По мнению спикера ЗакСа, ЖК Meltzer Hall "нарушает архитектурный облик города", а парламентарии и вовсе называют его "домом-гробом". Депутаты во главе с Макаровым написали уже три обращения на имя губернатора с требованием остановить строительство комплекса, но его инициативу не поддержали.
Ранее проектом жилого комплекса владела шведская фирма Bonava. В 2015 году компания выставила его на торги, и лишь в 2020 году он перешел к "Альфа Фаберже". Изначальная цена проекта составила 1,2 млрд рублей, но позже опустилась до 700 млн.
До покупки проекта компанией "Альфа Фаберже" в 2020 году чиновников не интересовало возведение ЖК Meltzer Hall. С тех пор на застройщика поступило огромное количество жалоб. Кроме того, прессинг совпал с градозащитной акцией против строительства объекта, однако КГИОП не признал находящиеся на месте ЖК объекты историческими.
"Альфа Фаберже", в свою очередь, выполнила возложенные на нее обязательства по строительству комплекса. Компания передала 141 млн рублей на ремонт школы в Петроградском районе и предложила покупателям застраховать квартиры за свой счет.
Фото: meltzerhall.com
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