Источники: Семья Макарова не смогла договориться о скидке на покупку ЖК Meltzer Hall

Проект жилого комплекса Meltzer Hall, по данным авторов записи, пытались выкупить структуры Владимира Селегеня, являющегося свекром младшей дочери Макарова, однако компаниям бизнесмена было отказано.

Повышенное внимание спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова к жилому комплексу Meltzer Hall на Петроградской стороне может быть связано с отказом его семье выкупить проект по скидке в 400 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал "Занимательная конспирология".

Проект жилого комплекса Meltzer Hall, по данным авторов записи, пытались выкупить структуры Владимира Селегеня, являющегося свекром младшей дочери Макарова, однако компаниям бизнесмена было отказано. В медиасообществе критику ЖК Meltzer Hall спикером парламента объясняют именно этим.

Строительство элитного комплекса на набережной реки Карповки стартовало в 2013 году. Проект несколько раз "замораживали", в том числе из-за протестов Вячеслава Макарова и лояльных ему депутатов. По мнению спикера ЗакСа, ЖК Meltzer Hall "нарушает архитектурный облик города", а парламентарии и вовсе называют его "домом-гробом". Депутаты во главе с Макаровым написали уже три обращения на имя губернатора с требованием остановить строительство комплекса, но его инициативу не поддержали.

Ранее проектом жилого комплекса владела шведская фирма Bonava. В 2015 году компания выставила его на торги, и лишь в 2020 году он перешел к "Альфа Фаберже". Изначальная цена проекта составила 1,2 млрд рублей, но позже опустилась до 700 млн.

До покупки проекта компанией "Альфа Фаберже" в 2020 году чиновников не интересовало возведение ЖК Meltzer Hall. С тех пор на застройщика поступило огромное количество жалоб. Кроме того, прессинг совпал с градозащитной акцией против строительства объекта, однако КГИОП не признал находящиеся на месте ЖК объекты историческими.

"Альфа Фаберже", в свою очередь, выполнила возложенные на нее обязательства по строительству комплекса. Компания передала 141 млн рублей на ремонт школы в Петроградском районе и предложила покупателям застраховать квартиры за свой счет.

Фото: meltzerhall.com