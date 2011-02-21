Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе ударного комплекса "Уран-9"

Робот нужен Минобороны РФ, чтобы бороться с ударными дронами.

Источник рассказал о планах по созданию робота на базе ударного комплекса "Уран-9". В интервью "РИА Новостям" представитель оборонно-промышленного комплекса объяснил, что в РФ может появиться аппарат для противовоздушной обороны на базе ударного "Урана-9".

Рассматривается возможность создания робототехнического комплекса противовоздушной обороны ближнего действия. В качестве основного вооружения нового комплекса могут быть использованы зенитные ракеты "Игла-С" или "Верба". источник агентства

Эксперт объяснил журналистам, что роботы такого типа армия сможет использовать в полностью автоматическом режиме, чтобы усилить возможности войсковых сил ПВО, включая танковые и мотострелковые подразделения. Основной задачей для робота станет борьба с беспилотниками, которые передвигаются на предельно малых и малых высотах.

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Фото: Минобороны России