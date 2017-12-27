По делу полковника Максимова сотрудники ФСБ выявили новый преступный эпизод

Стало известно о возможной взятке Михаила Максимова с владельцев "Промсвязьбанка".

Правоохранительные органы установили подробности дела Михаила Максименко. По полученным данным, подозреваемый собирался получить материальную “помощь” от владельцев “Промсвязьбанка” за поддержку расследования о хищении из огранизации миллиарда рублей.

В отделе управления “М” ФСБ в ходе следственных мероприятий, слежки и записи переговоров с Максименко узнали, что мужчина “обсуждал такую возможность” с братьями Ананьевыми или с их представителями. Известно, что сумма сделки должна была составить два миллиона, но не уточняется в какой именно валюте.

В настоящее время защита обвиняемого отказывается комментировать открывшийся новый эпизод по делу Максименко, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия.

Напомним, что самого полковника Максименко, его заместителя и экс-заместителя ГСУСК Москвы арестовали за получение взятки в 500 тысяч евро от криминального авторитета Шакро Молодого (захария Калашова). За это мужчины должны были сократить срок преступнику “Итальянцу”, а также освободить его из СИЗО.

Относительно ситуции с "Промсвязьбанком" началась с того, что в январе 2016 года в отделении организации неизвестные вскрыли 134 ячейки и забрали оттуда более миллиарда рублей. Деньги до сих пор ищут. Один из владельцев банка скрывается за границей.

Днем 23 января в Московском городском суде состоится заседание по данному происшествию. Расследование по делу полковника выделили в отдельное производство.