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По делу полковника Максимова сотрудники ФСБ выявили новый преступный эпизод
Сегодня, 7:59
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lesjasap
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По делу полковника Максимова сотрудники ФСБ выявили новый преступный эпизод

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Стало известно о возможной взятке Михаила Максимова с владельцев "Промсвязьбанка".

Правоохранительные органы установили подробности дела Михаила Максименко. По полученным данным, подозреваемый собирался получить материальную “помощь” от владельцев “Промсвязьбанка” за поддержку расследования о хищении из огранизации миллиарда рублей. 
 
В отделе управления “М” ФСБ в ходе следственных мероприятий, слежки и записи переговоров с Максименко узнали, что мужчина “обсуждал такую возможность” с братьями Ананьевыми или с их представителями. Известно, что сумма сделки должна была составить два миллиона, но не уточняется в какой именно валюте. 
 
В настоящее время защита обвиняемого отказывается комментировать открывшийся новый эпизод по делу Максименко, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия. 
 
Напомним, что самого полковника Максименко, его заместителя и экс-заместителя ГСУСК Москвы арестовали за получение взятки в 500 тысяч евро от криминального авторитета Шакро Молодого (захария Калашова). За это мужчины должны  были сократить срок преступнику “Итальянцу”, а также освободить его из СИЗО. 
 
Относительно ситуции с "Промсвязьбанком" началась с того, что  в январе 2016 года в отделении организации неизвестные вскрыли 134 ячейки и забрали оттуда более миллиарда рублей. Деньги до сих пор ищут. Один из владельцев банка скрывается за границей. 
 
Днем 23 января в Московском городском суде состоится заседание по данному происшествию. Расследование по делу полковника выделили в отдельное производство. 
Теги: михаил максименко , полковник , фсб
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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