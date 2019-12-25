Источник: экс-помощник министра финансов погиб при взрыве в Волгограде

Михаил Коробкин коллекционировал оружие.

Источник: экс-помощник российского министра финансов погиб при взрыве в Волгограде. ОБ этом рассказали региональные экстренные службы. Известно, что речь идет о Михаиле Коробкине. Трагедия зафиксирована на территории частного дома. По факту произошедшего следователи начали проверку.

В доме в Советском районе при попытке демонтажа некого предмета произошла детонация. Личность [погибшего] мужчины установлена. Это пенсионер Михаил Коробкин. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Ранее Telegram-канал Baza уточнил, что на месте гибели местного жителя правоохранительные органы обнаружили предметы, похожие на патроны времен Великой Отечественной войны, а также порох. Установлено, что погибший коллекционировал оружие.

Напомним, что Михаил Коробкин являлся помощником Антона Силуанова до 2019 года.

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Фото: Piter.tv

