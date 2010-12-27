Источник: Выборгская таможня ищет груз, который находился на хранении у компании-партнера

По версии источника, знакомого с ситуацией, у Выборгской таможни возникли проблемы с ООО "Хранитель". Действие договора на хранение крупной партии товара истекло, а предприятие по непонятным причинам не вернуло продукцию в установленный срок.

В январе-феврале 2018 года у Выборгской таможни возник конфликт с компанией ООО "Хранитель". До декабря 2017 года между организациями действовал договор о безвозмездном хранении нескольких партий товара на площадях "Хранителя" в городе Выборге. По истечению контракта, в январе 2018-го предприятие должно было вернуть всю продукцию обратно Выборгской таможне. Однако, как сообщил Piter.TV источник, знакомый с ситуацией, это не произошло ни в январе, ни в феврале. При этом, по нашим данным, таможенники обнаружили это несоответствие только во второй половине февраля 2018-го. Лишь тогда был сформирован официальный запрос в адрес партнеров о судьбе ценного груза. Источник предположил, что товар просто исчез, а представители таможни не знали, что с этим делать. По словам собеседника, работающего в этой же сфере, исчезнувшая продукция до сих пор не обнаружена.

Заметим интересную деталь: в феврале 2018 года в ООО "Хранитель" официально сменилось руководство. На место Королевой В.А. пришел Храпков Н.Е: сама же экс-директор 20 февраля вышла из числа учредителей предприятия. Связано ли это решение с конфликтом вокруг возможного исчезновения груза, пока что непонятно. Что касается нового директора, то у Piter.TV есть информация о его непростом "деловом прошлом". В свое время он был осужден Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга по статьям 158 ч.2 УК РФ ("Кража") и 228 ч.1 ("Незаконный оборот, приобретение и хранение наркотических средств"). При этом сейчас Храпков Н.Е. возглавляет параллельно еще 6 организаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Канал Piter.TV уже направил соответствующие запросы руководству Северо-Западного таможенного управления, Выборгской таможне, а также представителям ООО "Хранитель".