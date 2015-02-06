Премоторная кора головного мозга позволяет людям добровольно прекращать разговор

Речь — это уникальная человеческая способность, которая, как известно, поддерживается различными двигательными и когнитивными процессами. Когда люди начинают говорить, они могут в любой момент решить остановиться, например, если их что-то отвлекает или с ними разговаривает другой человек. Способность добровольно прекращать разговор играет ключевую роль в социальных взаимодействиях, поскольку позволяет людям участвовать в беседах с другими людьми, адаптируясь к социальным сигналам, внешним раздражителям или прерываниям. Хотя во многих прошлых исследованиях изучались нейронные и когнитивные основы речи как таковой, мозговые процессы, связанные с подавлением речи, остаются малоизученными.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско недавно решили лучше понять, как человеческий мозг контролирует прекращение речи, используя инструменты для записи нейрофизиологических сигналов. Их статья, опубликованная в Nature Human Behaviour, раскрывает ранее неизвестную премоторную кортикальную сеть, которая может поддерживать произвольное подавление речи.

Когнитивные и нейронные механизмы подавления речи изучены недостаточно хорошо. Мы зафиксировали прямую высокочастотную активность коры головного мозга, когда участники занимались непрерывной речью и получали визуальные сигналы о необходимости прекратить говорить. Линъюнь Чжао, Александр Б. Сильва и их коллеги в своей статье

Чтобы исследовать нейронные механизмы произвольного прекращения речи, Чжао, Сильва и их коллеги использовали метод нейрофизиологической регистрации, известный как электрокортикография высокой плотности (ECoG). Этот метод позволяет исследователям отслеживать электрическую активность, возникающую на поверхности мозга. Они набрали 13 пациентов с диагнозом "эпилепсия, устойчивая к лечению", которым вживили электроды в поверхность мозга, чтобы лучше понять, какие области мозга вызывают у них эпилептические припадки. Этих пациентов попросили выполнить задание на остановку речи, в котором им нужно было следовать инструкциям о том, когда начинать и прекращать говорить, пока записывалась их нейронная активность.

Нейронные записи показали отчётливую активность в премоторной области лобной коры, коррелирующую с остановкой речи. Эта активность наблюдалась в областях коры, в значительной степени отделённых от участков, кодирующих артикуляционные движения голосового тракта. Более того, эта активность в основном наблюдалась при резкой остановке в середине высказывания, а не при естественном завершении фразы. Линъюнь Чжао, Александр Б. Сильва и их коллеги в своей статье

Результаты, полученные этой группой исследователей, указывают на существование специализированного механизма мозга, который поддерживает произвольный контроль речи. Чжао, Сильва и их коллеги провели дополнительные тесты, направленные на подтверждение существования этого механизма, стимулируя определённые участки премоторной коры головного мозга.

Электрокортикальная стимуляция во многих премоторных участках с тормозящей активностью вызывала непроизвольную остановку речи, что противоречит предыдущим клиническим интерпретациям этого эффекта как доказательства существования критических центров производства речи. Линъюнь Чжао, Александр Б. Сильва и их коллеги в своей статье

Ученые пояснили, что в совокупности эти результаты указывают на ранее неизвестную премоторную кортикальную сеть, которая поддерживает тормозящий контроль речи, что позволяет лучше понять как естественную, так и изменённую речь. В целом результаты этого исследования показывают, что способность человека произвольно останавливать речь поддерживается особой нейронной сетью, отвечающей за тормозящий контроль, которая ранее не была выявлена. Дальнейшие исследования могут помочь лучше понять функции и роль недавно выявленной премоторной кортикальной сети, что, в свою очередь, может помочь лучше понять некоторые расстройства, связанные с нарушением способности произвольно контролировать речь.

Математики продвинулись в решении гипотезы Какеи — геометрической задачи, над которой бились десятилетиями.

Фото: Nature Human Behaviour