Исследование ко дню Петербургского бухгалтера: рост спроса на специалистов и увеличение зарплат

Бухгалтеры входят в число наиболее востребованных офисных специалистов в целом по России и в отдельных регионах.

Как сообщил директор категории "Офисные профессии" Авито Работы Кирилл Пшеничных, по количеству вакансий для массовых офисных сотрудников, опубликованных в Санкт-Петербурге в III квартале 2024 года, бухгалтеры располагаются на третьем месте после инженеров и менеджеров по продажам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вакансий для бухгалтеров стало на 47% больше.

Средние зарплатные предложения в вакансиях для новых сотрудников по профессии бухгалтера составили в III квартале 78 184 рубля в месяц по графику "Полный день". Год к году предлагаемая оплата труда выросла на 16%. Отметим, что размер заработков специалистов во многом зависит от уровня образования и профильного стажа, имеющихся навыков, формата занятости и других факторов.

Из актуальных высокооплачиваемых предложений, размещённых сейчас на Авито Работе, можно отметить вакансию главного бухгалтера в компании по предоставлению бытовых услуг. Специалисту со стажем от пяти лет предлагают работу в офисе в Невском районе и оплату 120 000-150 000 рублей в месяц. В вакансии главного бухгалтера в строительной компании указана оплата от 130 000 рублей в месяц. Специалист с опытом более одного года будет работать в офисе в Центральном районе.

Фото: пресс-служба Авито