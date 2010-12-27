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Использовать слово "Санкт-Петербург" в названии компании удастся после одобрения властей
Сегодня, 9:07
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Shdaria
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Использовать слово "Санкт-Петербург" в названии компании удастся после одобрения властей

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Юридические лица могут использовать слово "Санкт-Петербург" в своей компании только с получения разрешения властей.

В Северной столице юридические лица в официальных названиях должны будут использовать слово "Санкт-Петербург" и его производные лишь после согласования с властями города. Известно, что с данным проектом закона выступили депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

Теперь,чтобы использовать в своем наименовании название города, предпринимателям необходимо обратиться в Смольный. Позже парламент будет утверждать решение после представления губернатора. Предполагается, что следить за исполнением нового закона будут в Федеральной налоговой службе при регистрации юридического лица. Однако в первую очередь документ должен быть утвержден на пленарном заседании парламента.

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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