Ирина Волк: Болгарии передан гражданин, отбывавший наказание в РФ

Далее иностранец будет отбывать наказание на Родине.

Правоохранительные органы Болгарии получили гражданина этого государства, который отбывал срок заключения на российской территории. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что по решению Наро-Фоминского городского суда Московской области в 2021 году иностранец Валери Дочев был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по уголовной статье за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств и их контрабанду.

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России во взаимодействии с Минюстом России организована передача правоохранительным органам Республики Болгария преступника. пресс-слкжба МВД РФ

Напомним, что в ноябре 2023 года Донским городским судом в Тульской области было удовлетворено представление ФСИН России о передаче фигуранта расследования для дальнейшего отбывания наказания в государство гражданской принадлежности. Днем 30 мая 2024 года мужчина при содействии специалистов из Интерпола был передан в аэропорту "Внуково" болгарским коллегам.

В Красном Селе женщина ограбила штукатура-маляра и столкнула ее в канаву.

Фото и видео: МВД Медиа