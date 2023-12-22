Ирина Волк: Болгарии передан гражданин, отбывавший наказание в РФ

Правоохранительные органы Болгарии получили гражданина этого государства, который отбывал срок заключения на российской территории. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что по решению Наро-Фоминского городского суда Московской области в 2021 году иностранец Валери Дочев был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по уголовной статье за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств и их контрабанду.
Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России во взаимодействии с Минюстом России организована передача правоохранительным органам Республики Болгария преступника.
пресс-слкжба МВД РФ
Напомним, что в ноябре 2023 года Донским городским судом в Тульской области было удовлетворено представление ФСИН России о передаче фигуранта расследования для дальнейшего отбывания наказания в государство гражданской принадлежности. Днем 30 мая 2024 года мужчина при содействии специалистов из Интерпола был передан в аэропорту "Внуково" болгарским коллегам.
В Красном Селе женщина ограбила штукатура-маляра и столкнула ее в канаву.
Фото и видео: МВД Медиа
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