Проект подразумевает строительство энергостанции с учетом госкредирования из РФ.

Иран заявил о начале работы с новым российским подрядчиком при строительстве ТЭС "Сирик". Об этом рассказал руководитель проекта Бехнам Хаефинежад. По данным чиновника, Тегеран достиг соглашения по созданию ТЭС в провинции Хормозган на юге страны. на данный момент наименование российской компании-подрядчика не разглашается.

Министерство энергетики России представило нового подрядчика для строительства ТЭС "Сирик". Переговоры с этой российской компанией стартовали в начале года,...и после около 90 встреч мы подписали соглашение пресс-служба Минэнергетики Ирана

Хаефинежад уверен, что реализация проекта начнется в ближайшее время с привлечением государственного кредита от России. Для строительства объекта Ирану потребуется кредит в размере 1,4 млрд евро. ранее министр энергетики Ирана говорил о том, что кредитные средства от Москвы правительство планирует направить на несколько инфраструктурных проектов. В сфере энергетики речь идет о электростанции с мощностью в 1400 МВт.

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