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Ира Андреева из сериала "Моя прекрасная няня" изменилась до неузнаваемости

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Ксюша из сериала "Моя прекрасная няня" повзрослела и переехала жить в Швейцарию.

Ира Андреева больше известна как Ксюша из сериала "Моя прекрасная няня". Из юной актрисы Ира превратилась в очаровательную девушку, которая в настоящее время проживает в Швейцарии. Она отправилась туда после окончания престижной школы в Санкт-Петербурге. Также известно, что у повзрослевшей девушки есть молодой человек, с которым они много путешествуют.

Сейчас Ире 23 года, в прошлом году она получила высшее образование в Лондоне. Стоит отметить, что после съемок популярного сериала девушка отказалась от карьеры актрисы и занялась учебой. 

Она ведет свой микроблок в Instagram, на который подписано около 14 тысяч пользователей. Стоит отметить, что комментарии под публикациями оставляют, в основном, русские. 

Фото, видео: Instagram - iri.and, "ВК" - "я смотрю " моя прекрасная няня " и радуюсь.."

 
 
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Категории: Лента новостей

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