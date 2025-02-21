Инженера ждет суд по делу о ЧП в торговом центре на Кутузовском проспекте

Прокуратура Москвы рассказала о причинах трагедии, которая унесла жизни 4 человек.

Инженер предстанет перед судом по делу о прорыве трубопровода с кипятком в торговом центре на Кутузовском проспекте в Москве, где погибли четыре женщины. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале регионального управления прокуратуры. Известно, что 22 июля 2023 года в помещении произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Температура воды достигала 150 градусов по Цельсию, а горячий пар заполнил подсобные помещения магазина с сотрудниками.

Люди пытались спастись, залезая на столы и покидая рабочие места по полу, который к тому времени уже был залит кипятком. В результате 4 женщины погибли, получив сильнейшие термические травмы. пресс-служба прокуратуры Москвы

Здоровью еще десяти работников был причинен вред различной степени, в том числе тяжкий. Правоохранительные органы обвинили 41-летнего главного инженера коммерческой организации в трагедии. Под его контролем находился опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети. Мужчина проходит фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 217 УК РФ. Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности за собой причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть четырех лиц).

Согласно заключению комплексной инженерно-технической экспертизы непосредственной причиной прорыва трубопровода подающей тепловой сети является критический дефект сварного соединения оборудования под давлением, расположенного в торговом центре. пресс-служба прокуратуры Москвы

Такое проблема была вызвана отсутствием надлежащей организации и осуществления производственного контроля за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием инженерного оборудования, находящегося под давлением. Это не позволило специалистам обеспечить заблаговременное выявление дефекта.

Москвичка осуждена за мошенничество на 24,5 млн рублей в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ