Инвесторов программы по расселению аварийного жилья будут привлекать компенсациями

Застройщиков будут поддерживать компенсациями и содействием местных органов самоуправления.

Минстрой России выступил с предложением компенсировать инвесторам, занимающимся расселением аварийного жилья, до четверти завтра. Как сообщают эксперты ФБА "Экономика сегодня", данные компенсации должны стимулировать процесс.

В документе, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что возмещаемая сумма "не может превышать 25% от всех затрат указанного лица, понесенных в связи с исполнением указанных обязательств и 25% нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади расселенных жилых помещений и нормативной стоимости квадратного метра".

Отмечается, что согласно национальному проекту до 2024 года из аварийного жилья переселят более 644 000 человек. Люди проживают в аварийном фонде общей площадью 12 млн кв. м. Для реализации проекта из бюджета страны планируют выделить 500 млрд рублей.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко добавила, что поддерживать инвесторов необходимо не только компенсациями, но и при помощи местных властей. В тех субъектах, где такая поддержка есть, процесс движется быстрее. По мнению эксперта, необходимо предоставить гарантии всем сторонам процесса – и инвесторам, и жильцам, которые могут пострадать от неправомерных попыток рейдерства.

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